Chelsea Islan dan Anak Marini Zumarnis Pacaran?

Chelsea Islan. Foto: instagram chelseaislan

jpnn.com, JAKARTA - Chelsea Islan dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan anak Marini Zumarnis, Daffa Wardhana.

Kabar ini bermula melalui postingan Daffa lewat Instagram pribadinya yang kemudian diunggah kembali akun gosip igtainment.

Baru-baru ini, Daffa mengunggah foto dirinya bersama kedua orangtuanya dan Chelsea Islan.

Pada keterangannya, Daffa mengatakan mengaku kangen rumah.

Yang menarik, Daffa menuliskan the special ones yang diduga ditujukan kepada Chelsea yang juga ada dalam foto tersebut.

“In a state of missing home. Throwback to Dad’s Birthday with the special ones. #familyfirst,” tulisnya.

Menanggapi postingan ini, netizen pun menduga jika keduanya tengah berpacaran.(chi/jpnn)