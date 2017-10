Chelsea Pacaran Dengan Daffa, Netizen: Akhirnya Kamu Sadar

jpnn.com, JAKARTA - Kedekatan Daffa Wardhana dengan Chelsea Islan tampaknya bukan isapan jempol belaka.

Terbaru, keduanya kompak bikin netizen patah hati karena postingan mereka lewat Instagram masing-masing.

Baik Daffa dan Chelsea kompak mengunggah foto saat keduanya sedang bersama saling rangkul. Bedanya, hanya lokasi.

Menariknya, keduanya saling mengucapkan 'happy infinity day' dengan emoticon pinguin dan hati.

“Happy Infinity Day! If you are lucky enough to find someone who’s as weird as you, never let them go,” tulis Chelsea.

“Happy Infinity Day? “Aku ingin mencintaimu dengan sederhana” – Sapardi Djoko Damono,” tulis Daffa.

Tak ayal, postingan keduanya ini pun langsung ramai jadi perbincangan netizen.

Ada yang memberikan ucapan selamat, namun ada juga yang mengaku patah hati.