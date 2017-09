Chelsea Panggil Pemain 17 Tahun Buat Laga Piala Liga Inggris

jpnn.com, LONDON - Manajer Chelsea Antonio Conte membuat kejutan dengan memanggil pemain 17 tahun, Ethan Ampadu dalam daftar pemain untuk laga melawan Nottingham Forest di Piala Liga Inggris, Kamis (21/9) dini hari.

Andai Ampadu turun dalam pertandingan nanti, dia akan masuk dalam sepuluh pemain termuda klub yang membuat debut di Chelsea.

Ampadu baru berusia 17 tahun pada 14 September kemarin. Pemain kelahiran Exeter, UK itu juga baru dipanggil ke timnas senior Wales. "Dia adalah pemain yang sangat muda namun memiliki kualitas bagus," kata Conte seperti dikutip dari Devon Live.

Rekor pemain termuda yang mendapat kesempatan bermain di pertandingan resmi Chelsea saat ini masih dipegang Ian Hamilton, yang debut pada usia 16 tahun 138 hari pada tahun 1967.

Conte mengatakan, pemain yang bermain di posisi defensive midfielder ini punya prospek menjadi pemain masa depan Chelsea. "Dia harus banyak bekerja, lebih keras. Kami senang, karena dia adalah pemain Chelsea," pungkas Conte. (adk/jpnn)

Jadwal Piala Liga Inggris (Kamis, 21/9)

Arsenal vs Doncaster Rovers

Chelsea vs Nottingham Forest

Everton vs Sunderland

Manchester United vs Burton Albion

West Bromwich Albion vs Manchester City