Chelsea Sudah di Zona Eropa, Tepuk Tangan Buat Tuchel

jpnn.com, SHEFFIELD - Jorginho kembali menjadi penentu kemenangan Chelsea, dan lagi-lagi lewat eksekusi penalti.

Chelsea era pelatih Thomas Tuchel ini mulai menunjukkan perbaikan, belum pernah kalah sejak Frank Lampard meninggalkan Stamford Bridge.

Kemenangan terbaru diraih The Blues di markas Sheffield United pada pekan ke-23 Premier League di Bramall Lane, Senin (8/2) dini hari WIB. Chelsea menang 2-1 atas si juru kunci klasemen itu.

Dua hari yang lalu, Jorginho juga menjadi aktor kemenangan Chelsea lewat eksekusi penaltinya ke gawang Tottenham Hotspur.

1 - Chelsea have only conceded one goal in their first four Premier League games under Thomas Tuchel – their fewest through a manager’s first four league games in charge since Guus Hiddink in February/March 2009. Resolute. pic.twitter.com/M5u2kWFZxQ — OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2021