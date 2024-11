Chief Human Capital Officer ACC Raih Indonesia Most Powerful Women Awards 2024

jpnn.com - JAKARTA - Chief Human Capital Officer Astra Credit Companies Matilda Esther Rotinsulu meraih penghargaan dari Herstory; Indonesia Most Powerful Women 2024 untuk kategori in Encouraging Society Development and Empowerment.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada sosok wanita inspiratif yang berhasil memberikan perubahan yang lebih inklusif di industri profesional melalui dedikasi dan kerja kerasnya.

Indonesia Most Powerful Women Awards 2024 ini merupakan penghargaan keempat yang diselenggarakan oleh Herstory untuk perempuan yang terus melakukan inovasi dan perkembangan di setiap sektor industri termasuk multifinance.

Esther menyampaikan apresiasinya atas penghargaan Indonesia Most Powerful Women 2024.

“Penghargaan ini menunjukkan banyak kehadiran perempuan dalam kepemimpinan yang mampu berkontribusi positif dalam keberhasilan bisnis," ujar Esther.

"Penghargaan ini akan memotivasi ACC untuk melanjutkan upaya dalam mendukung kesetaraan dan inklusivitas,” imbuhnya.

Indonesia Most Powerful Women Awards 2024: Resilience and Reinvention: The Journey of Powerful Women ini dilakukan penilaian dengan metode desk research kualitatif melalui analisis media monitoring melalui publikasi media mainstream, media sosial, dan publikasi perusahaan.

Indikator penilaian yang digunakan sebagai parameter meliputi inovasi, citra tokoh, proaktif dan kreatif.