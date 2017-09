Cie..cie Ariel Noah Dapat Ucapan Mesra dari Sophia Latjuba

Sophia Latjuba-Ariel Noah. Foto Instagram

jpnn.com, BANDUNG - Hari ini, Sabtu (16/9) vokalis band Noah, Nazril Irham alias Ariel berulang tahun.

Layaknya pasangan muda lainnya, Ariel juga mendapatkan ucapan khusus dari sang kekasih, Sophia Latjuba.

Melalui akun Instagram pribadinya, Sophia Latjuba memberikan sebuah ucapan yang sanggup membuat iri para pria.

Sophia mengunggah foto Ariel sedang berada di depan patung raksasa Abraham Lincoln di Amerika Serikat.

"In the end, it's not the years in your life that count, but the life in your years. -Abraham Lincoln. Happy Birthday!" tulis Sophia Latjuba sebagai keterangan foto hitam putih tersebut, mengutip kalimat dari salah satu presiden Amerika Serikat itu, Sabtu (16/9).

Diketahui foto tersebut merupakan bagian dari momen saat keduanya berada di Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Sophia Latjuba sendiri saat ini sedang berada di Amerika tanpa Ariel.

Dia juga baru saja merayakan ulang tahun putri bungsunya, Manuella Villareal atau Manuella.