CIEIE EPSE 2024 Digelar, Buka Peluang Kerja Sama E-Commerce Indonesia dan Mancanegara

jpnn.com, JAKARTA - Pameran China International E-Commerce Industry Expo and Indonesia E-commerce Product Sourcing Exhibition (CIEIE EPSE 2024) akan digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran pada 19-21 September 2024.

Pameran tersebut akan menjadi wadah pertemuan para pelaku industri e-commerce dari Indonesia dan mancanegara.

Acara yang diinisiasi Convention and Exhibition China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) itu menawarkan peluang besar untuk menjalin kerja sama bisnis inovatif dan strategis antara perusahaan e-commerce Indonesia dan internasional.

Director of Department of Convention and Exhibition China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Commercial Sub-Council, Jason Xiong mengatakan pihaknya berfokus membangun jembatan kokoh antara Indonesia dan Tiongkok, di tingkat pemerintahan maupun industri.

"Selama acara berlangsung, kami telah menyiapkan pertemuan bisnis yang unik, memungkinkan perwakilan pemerintah dan industri Indonesia untuk berkomunikasi secara langsung dengan delegasi pemerintah Tiongkok," kata Jason Xiong saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.

CIEIE EPSE 2024 memilih lebih dari 300 pabrik premium dan penyedia layanan berdasarkan reputasi industri, kualitas produk, inovasi, kemampuan lintas batas, dan keselarasan dengan kebutuhan pasar.

Dengan kriteria seleksi yang ketat ini, peserta akan berinteraksi dengan mitra kelas atas yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang signifikan.

CIEIE EPSE 2024 akan memamerkan produk-produk unggulan dari berbagai kategori, dari teknologi pintar, produk gaya hidup, perawatan pribadi dan kecantikan, makanan, tekstil, dan banyak lagi.