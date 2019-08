City Jawara Community Shield, Guardiola Sebut 6 Tim Kandidat Juara Premier League

jpnn.com, LONDON - Nakhoda Manchester City Pep Guardiola meyakini keberhasilan timnya di ajang Community Shield, Minggu (4/8) malam WIB merupakan persiapan sempurna jelang bergulirnya Premier League akhir pekan ini.

City menjadi jawara Community Shield 2019 setelah mengalahkan Liverpool dalam drama adu penalti 5-4. Dalam 2 x 45 menit, Liverpool vs City berakhir imbang 1-1.

Pasukan Guardiola unggul lebih dahulu lewat Raheem Sterling di menit ke-12. Liverpool menyamakan kedudukan lewat Joel Matip pada menit ke-78.

Pada adu penalti, semua eksekutor City sukses menaklukkan kiper Alisson Becker. Sementara satu pemain Liverpool Georginio Wijnaldum gagal, setelah tendangannya dibaca penjaga gawang City Claudio Bravo.

BACA JUGA: Community Shield, Liverpool vs Manchester City

2002 - Manchester City are the first side to win the #CommunityShield having won both the Premier League and the FA Cup in the previous season since Arsenal (who also beat Liverpool) in 2002. Crown. pic.twitter.com/ftgxsBWdad — OptaJoe (@OptaJoe) August 4, 2019