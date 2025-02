Cokelat Expo Indonesia Hadirkan Era Baru dalam Kuliner

jpnn.com, JAKARTA - Cokelat Expo Indonesia (CEI) 2025 merupakan pameran cokelat terbesar di Indonesia yang menghadirkan pengalaman imersif bagi pencinta cokelat dan penggemar kuliner.

Mengusung tema “The Heart of Indonesian Chocolate to the World: Explore, Taste & Experience”, acara ini akan berlangsung pada 20-22 Juni 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

Sejak lama, cokelat telah memainkan peran penting dalam budaya kuliner global, namun di Indonesia, posisinya sering kali hanya sebagai bagian kecil dari industri F&B yang lebih luas.

Cokelat Expo Indonesia hadir dengan konsep Business-to-Consumer (B2C) yang dirancang untuk mempertemukan penggemar cokelat dengan produk-produk cokelat premium, serta membuka peluang bagi pelaku industri cokelat profesional.

Pameran ini bertujuan untuk meningkatkan nilai produk cokelat Indonesia dan mempromosikan cokelat sebagai gaya hidup, menjadikannya platform ideal bagi exhibitor untuk memamerkan inovasi mereka dan memperluas jaringan bisnis.

“Cokelat telah lama menjadi bagian dari perjalanan kuliner Indonesia, dari inovasi produk lokal hingga berkembangnya tren cokelat premium. Cokelat Expo Indonesia hadir untuk membawa eksplorasi ini ke level berikutnya, bukan hanya sekadar pameran, tetapi pengalaman interaktif yang mengajak masyarakat untuk menikmati cokelat sebagai bagian dari gaya hidup mereka,” ujar Presiden Direktur Panorama Media Royanto Handaya.

Baca Juga: Begini Cara Membuat Cokelat Dubai Ala Palembang

Dengan meningkatnya minat terhadap cokelat premium, inovatif, dan berbasis bahan alami, Cokelat Expo Indonesia 2025 akan menjadi ajang bagi pengunjung untuk mencicipi kreasi cokelat terbaik, berinteraksi langsung dengan chocolatier, mengikuti berbagai aktivitas interaktif, serta membuka kesempatan terhubung dengan para pelaku industry cokelat terkemuka di pasar local dan juga internasional.

“Di tengah tingginya kenaikkan harga kakao di dunia, pertumbuhan bisnis cokelat di Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif, termasuk 3 besar di Asia, dikarenakan cokelat di Indonesia juga merupakan bagian dari inovasi pastry dan seni gastronomi yang paling digemari. Indonesian Pastry Bakery Society, berharap Cokelat Expo Indonesia dapat memberikan inspirasi baru bagi industri, mendorong kreativitas para chocolatier, serta membuka lebih banyak kesempatan bisnis bagi para pelaku usaha,” kata President dari Indonesia Pastry Bakery Society (IPBS) Chef Louis Tanuhadi.