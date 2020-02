Coldiac: 'No Make Up' Adalah Isi Kepala Kami

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Coldiac terus menelurkan karya setelah bergabung dengan Juni Records. Setelah merilis dua lagu berjudul Don’t (Love Me) dan Tiffany, kini band pop asal Malang itu meluncurkan mini album berjudul No Make Up.

"Album ini adalah isi kepala kami, kami menulis lagu dan lirik apa yang kami rasakan, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurangi, makanya no make up," kata Sambadha Wahyadyatmika dari Coldiac, saat peluncuran album di M Bloc, Jakarta Selatan, Jumat (7/2).

Coldiac memasukkan tujuh lagu baru ke dalam album No Make Up. Para personel Sambadha Wahyadyatmika (vokal/gitar), Mahatamtama Arya Adinegara (vokal/gitar), Derry Rith Haudin (keyboard), dan Bhima Bagaskara (Bass) menulis lagu di Malang. Sementara workshop dan rekaman dilakukan di Jakarta.

Menariknya, Coldiac menggaet beberapa nama musisi untuk proses pengerjaan album ini. Mereka adalah Petra Sihombing dan Heston Prasetyo sebagai produser dan Muhammad Kamga sebagai vocal director.

"Dari segi produksi sangat memuaskan, ini pertama kali kami bikin album sama produser. Secara teknikal lebih terbantu, dan hasilnya sangat memuaskan," ucap

Derry Rith Haudin.

Petra Sihombing sebagai produser memuji musikalitas personel Coldiac. Menurutnya, band ini sudah tahu bagaimana menghasilkan karya yang bagus.

"Mereka datang sudah dengan banyak ide. Gue jadi hanya perlu menjaga energi mereka, bukan yang mengeluarkan ide baru," beber Petra Sihombing.