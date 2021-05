Coline Luncurkan Koleksi Sepatu Kekinian yang Nyaman dan Fashionable

jpnn.com, JAKARTA - Bicara soal fashion, sepatu menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan. Pilihan alas kaki dengan model atau gaya yang tepat, membuat penampilan makin maksimal.

Selain itu, penggunaan alas kaki yang nyaman dan tentunya sesuai ukuran juga membuat kaki setiap pemakainya tak mudah lelah.

Dari banyak pilihan sepatu yang beredar di pasaran, koleksi dari Coline Official Shop tak bisa diabaikan. Tak hanya memiliki berbagai pilihan model terkini, sepatu dari Coline Official Store juga membuat kaki pemakainya nyaman saat melangkah dan beraktivitas.

“Sementara ini Coline Official Shop menawarkan sepatu jenis sneakers, yang bisa memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Selain itu sepatu Coline Official Shop juga memiliki sol antislip sehingga membuat kaki jadi lebih enak melangkah,” jelas owner Coline Official Shop Willson Zheng.

Nah, ada beberapa rekomendasi produk sepatu pilihan yang bisa didapatkan di Coline Official Shop. Misalnya, Coline Holscer dengan warna dominan putih dan aksen garis yang minimalis sehingga bisa dipadankan dengan penampilan casual masing-masing pemakainya.

Selain itu, ada pilihan sepatu lain dari Coline Official Shop yaitu Coline Kimberly Flyknit. Model sepatu ini cocok dikenakan bagi yang menginginkan kenyamanan ekstra saat melangkah, karena memiliki sol yang lebih nyaman, ringan, dan antislip.

Sebagai produk impor, Coline Official Shop menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti kulit, kanvas, dan ada juga koleksi sepatu dengan teknologi flyknit.

“Dengan bahan berkualitas ini, harga sepatu Coline Official Store tetap terjangkau,” tambah Willson.