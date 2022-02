Covid-19 Meningkat, 4 Pertandingan IBL 2022 Ditunda

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh laga IBL 2022 yang berlangsung hari ini, Rabu (2/2), terpaksa ditunda menyusul temuan baru kasus Covid-19 pada sejumlah pemain.

Berdasarkan rilis liga, mereka yang terjangkiti Covid-19 adalah Dio Tirta dan Kaleb Ramot Gemilang (Dewa United), Arion Thio dan Raymond Shariputra (Bumi Borneo) serta Antoni Erga, Avan Seputra, dan Laurentius Steven Oei (Satria Muda).

Operator IBL langsung bertindak cepat untuk menunda pertandingan lantaran seluruh pemain akan melakukan tes ulang PCR guna mencegah terjadinya penyebaran virus.

"Semua ini harus kami lakukan sesuai pedoman protokol kesehatan dan mitigasi yang IBL tetapkan," tutur Dr. Panudju dari RS Royal Sports Medicine dalam rilis tertulis.

Ada empat pertandingan IBL 2022 yang harus ditunda hari ini, yakni Pacific Caesar Surabaya vs Dewa United Surabaya, West Bandits Combiphar Solo vs Evos Thunder Bogor, Bumi Borneo Pontianak vs Amartha Hangtuah, dan Satria Muda Pertamina vs Bali United.

IBL memang menetapkan proesedur kesehatan yang sangat ketat untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.(mcr15/jpnn)



