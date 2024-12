Customer Experience & Digital Engagement Tingkatkan Loyalitas Pelanggan

jpnn.com, JAKARTA - SWA dan Business Digest memberikan penghargaan bergengsi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa dan yang telah sukses mengimplementasikan strategi engagement konsumen yang mendukung kinerja bisnis.

Penghargaan tersebut yakni Indonesia Customer Experience Award 2024, Indonesia Customer Experience Champion 2024 dan Indonesia Digital Customer Engagement Champions in Services Industry 2024.

Acara penghargaan dibuka dengan seminar yang bertajuk Creating Memorable Customer Journey: Integrating Customer Experience and Digital Engagement.

Dalam sambutannya Kemal E. Gani, Chairman SWA Media menyampaikan pentingnya pengalaman pelanggan untuk membangun customer experience dan digital engagement.

Adapun para penerima award Indonesia Customer Experience Award 2024 di antaranya PT Telekomunikasi Selular, IndiHome, GraPARI, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA, First Media powered by XL Axiata, KMN EyeCare, ASPIRA dan AXA Mandiri Financial Services.

Sementara para penerima award Indonesia Customer Experience Champions 2024 di antaranya PT Bank Central Asia Tbk, PT HM Sampoerna Tbk, AXA Insurance Indonesia, Astra UD Trucks, Urban Republic, Edelweiss Hospital, Telkominfra dan PT NUSANTARA INTI SOLUSINDO.

Kemudian para penerima award untuk Indonesia Digital Customer Engagement Champions in Services Industry di antaranya Bank DBS Indonesia, PT FINNET INDONESIA, BAZNAS RI, PT Great Eastern Life Indonesia dan PT Infomedia Nusantara.