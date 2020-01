Cut Meyriska dan Roger Danuarta Adu Akting dalam Film Berhenti di Kamu

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan suami istri Cut Meyriska dan Roger Danuarta dipilih menjadi tokoh utama dalam film berjudul Berhenti di Kamu. Film tersebut diangkat dari novel best seller berjudul "#BERHENTIDIKAMU" karya dr. Gia Pratama.

Produser Mizan Production, Putu Wijanarko mengungkap alasan ketertarikan mengangkat kisah di novel ini. Menurutnya, cerita viral dari dr. Gia dan Syafira tersebut akan membuat penasaran para penggemar novelnya jika divisualisasikan.

"Tahun lalu cerita novel ini sempat viral di Twitter dan saat dituangkan menjadi novel, menjadi best seller. Semoga nanti filmnya juga bisa diterima pecinta film Indonesia," ujar Putu melalui keterangan resmi, Jumat (31/1).

Pemilihan Roger Danuarta dan Cut Meyriska sebagai tokoh utama dr. Gia dan Syafira dinilai Putu juga sangat tepat, apalagi keduanya adalah pasangan suami-istri di dunia nyata. "Tawaran peran ini memang untuk mereka. Mereka adalah pemain film yang baik," jelas Putu.

Sebagai pemeran Syafira, Cut Meyriska berharap film yang dibintangi bersama suaminya itu bisa mendapat respons positif seperti novelnya. "Sebenernya "Berhenti di Kamu", sudah ada penggemarnya. Karena, novelnya cukup best seller dan kami harap filmnya ini bisa disukai oleh masyarakat," kata Cut Meyriska.

Film arahan sutradara Indra Gunawan itu akan memulai proses syuting pada 5 Februari 2020 di beberapa kota luar negeri seperti Mekkah, Madinah, Amsterdam, Lyon dan Chamonix. (ant/jpnn)