Cynthia Lamusu Jajal Profesi Baru, Siap Tinggalkan Dunia Hiburan?

jpnn.com, JAKARTA - Personel Be3, Cynthia Lamusu menggeluti profesi barunya sebagai penulis.

Diketahui, Cynthia Lamusu baru saja meluncurkan buku diet berjudul Move It: Be Healthy, Be Happy.

Dia bersyukur mendapat kesempatan untuk menyalurkan hobinya, meski hal tersebut tak pernah terpikirkan sama sekali.

"Ini satu achievement baru," ujar Cynthia Lamusu saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Meski begitu, wanita 44 tahun tersebut mengaku tidak akan meninggalkan dunia hiburan.

Istri Surya Saputra itu menegaskan menulis hanya bagian dari hobinya saja.

Dirinya bahkan masih cukup aktif di dunia tarik suara dengan mengeluarkan lagu, dua bulan lalu.

"Alhamdulillah, Februari keluarkan single solo," kata Cynthia Lamusu.