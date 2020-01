Daddies, Hafiz/Gloria dan Greysia/Apriyani Takluk di Tangan Tiongkok

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Tiga dari empat wakil Indonesia gugur dalam semifinal Malaysia Masters 2020, di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Sabtu (11/1) sore WIB.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja dan Greysia Polii/Apriyani Rahayu, semuanya gagal ke final.

Daddies kandas setelah harus mengakui kemenangan Tiang Listrik Tiongkok Li Jun Hui/Liu Yu Chen.

Peringkat dua dunia itu takluk lewat rubber game 20-22, 21-19, 22-24 berdurasi 60 menit (statistik BWF). Duel kedua ganda papan atas itu berlangsung sengit dan menegangkan hingga poin terakhir.

