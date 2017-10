Daftar 30 Nominasi Ballon d'Or, Tak Ada Nama Paul Pogba

jpnn.com, PARIS - Majalah mingguan di Prancis, France Football mengumumkan 30 nominasi Ballon d'Or 2017, penghargaan untuk pemain sepak bola terbaik tahun ini.

Cristiano Ronaldo masih menjadi favorit, setelah memenanginya tahun lalu. Bintang Portugal itu mengantarkan Real Madrid mempertahankan gelar Liga Champions serta membawa El Real menjadi juara La Liga.

Ronaldo sudah empat kali meraih gelar bergengsi buat pesepak bola dunia ini yakni pada 2008, 2013, 2014 dan 2016. Catatan Ronaldo masih kalah dari Lionel Messi yang mengoleksi lima gelar yakni 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2015.

Messi juga termasuk dari 30 kandidat tahun ini. Selain Ronaldo dan Messi, ada nama pemain anyar Paris Saint Germain, Neymar, kemudian Philippe Coutinho, Kevin De Bruyne, David De Gea, Paulo Dybala. Yang cukup mengejutkan adalah tidak adanya nama bintang Timnas Prancis dan Manchester United, Paul Pogba dalam daftar.

