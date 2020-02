Daftar Nama Negara dan Jumlah Terjangkit Virus Corona

jpnn.com, JAKARTA - Hingga 11 Februari 2020, jumlah kasus positif virus corona tipe baru atau novel coronavirus (2019-nCoV) sudah mencapai 43.103 secara global.

Kasus paling banyak terjadi di Tiongkok. Untuk di luar Tiongkok, kasus paling banyak terjadi di kapal pesiar di perairan Jepang.

Berdasarkan laporan resmi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikutip di Jakarta, Rabu (12/2), kasus terbanyak terjadi di Tiongkok sebanyak 42.708 kasus dengan 2.484 kasus baru, 7.333 orang mengalami gangguan kesehatan serius, dan 1.017 kematian dengan 108 kasus kematian baru.

Kasus virus corona tipe baru di luar Tiongkok hingga hari kemarin sebanyak 395 kasus di 24 negara dengan bertambahnya 76 kasus baru.

Sebanyak 65 dari 76 kasus baru dilaporkan di atas kapal pesiar yang sedang berada di perairan Jepang. Total kasus terkonfirmasi di kapal pesiar tersebut sebanyak 135 orang.

Negara yang paling banyak melaporkan kasus positif virus corona adalah Singapura (45), Thailand (33), Korea Selatan (28), dan Jepang (26).

Setelahnya diikuti oleh Malaysia (18), Australia (15), Vietnam (15), Jerman (14), Amerika Serikat (13), Prancis (11), Inggris (8), Uni Emirat Arab (8), Kanada (7), Italia (3), India (3), Filipina (3), Rusia (2), Spanyol (2), Kamboja (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Belgia (1), Finlandia (1), dan Swedia (1).

WHO hingga saat ini masih terus melakukan penelitian terhadap novel coronavirus. Perkembangan terbaru, novel coronavirus atau 2019-nCoV memiliki kesamaan dengan virus corona yang ada bersirkulasi pada kelelawar, lebih tepatnya pada subspesies kelelawar Rhinolophus.