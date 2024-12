Daftar Unggulan BWF World Tour Finals 2024, Hari Ini Pengundian Grup

jpnn.com - HANGZHOU - BWF telah merilis daftar peringkat unggulan BWF World Tour Finals 2024.

Setiap nomor memiliki empat unggulan.

Pemeringkatan berdasarkan ranking Race to Finals yang dirilis pada 26 November 2024, bukan mengacu kepada ranking dunia.

Juara Olimpiade lulus otomatis meski berada di luar Top 8, seperti ganda campuran China Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.

Pengundian pembagian grup akan dilakukan di Hangzhou, Sabtu (7/12) mulai pukul 10.00 WIB.

Kompetisi dimulai pada 11 Desember 2024. Total hadiah yang diperebutkan sebesar USD 2,5 juta atau sekitar Rp 40 miliar. (bwf/jpnn)

bwf

Men’s Singles Seeds: 1. Anders Antonsen (Denmark) | 2. Shi Yu Qi (China) | 3. Chou Tien Chen (Taiwan) | 4. Kodai Naraoka (Jepang)

Women’s Singles: 1. Wang Zhi Yi (China) | 2. Han Yue (China) | 3. Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) | 4. An Se Young (Korea)

Men’s Doubles Seeds: 1. Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) | 2. He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China) | 3. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) | 4. Goh Sze Fei/Nur Izzudin (Malaysia)

Women’s Doubles Seeds: Liu Sheng Shu/Tan Ning (China) | 2. Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (Jepang) | 3. Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea) | 4. Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)

Mixed Doubles Seeds: 1. Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China) | 2. Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) | 3. Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) | 4. Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong)