Dalam Satu Genggaman, BRImo New Look Kini Makin Mudah Digunakan

jpnn.com, JAKARTA - Para nasabah PT BRI (Persero) Tbk makin dimanjakan saat menggunakan aplikasi BRImo. Pasalnya, BRI kini sudah memperbarui tampilan dan layanan BRImo.

Pembaruan itu diluncurkan dalam acara bertajuk Temukan #BEYONDmo, Sabtu (9/1) yang dimeriahkan dengan konser Noah.

Inovasi yang dilakukan BRI ini membuat BRImo makin easy to use dan hi tech.

Para nasabah bank pelat merah itu pun kini makin gampang melakukan transaksi keuangan. Nasabah bisa membuka dan mendaftar internet banking tanpa harus ke bank.

Selain itu, para nasabah juga bisa bertransaksi di berbagai merchant dengan lebih cepat, aman, dan nyaman menggunakan fitur scan QR.

Cukup? Belum. Para nasabah BRI juga bisa mencatat keuangan pribadi menggunakan menu Personal Financial Management.

Direktur Konsumer BRI Handayani menjelaskan, pihaknya terus berusaha memanjakan para nasabah.

“Aplikasi itu dirancang sesuai dengan ekspektasi nasabah yang menghendaki kenyamanan dan aksesibilitas nan mudah,” kata Handayani.(Genpi/jpnn)