Danone Indonesia Raih 6 Penghargaan Ajang PRIA 2023

jpnn.com, DENPASAR - Danone Indonesia meraih enam penghargaan sekaligus dalam ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 yang diselenggarakan oleh Public Relations Indonesia.

Danone Indonesia meraih penghargaan untuk beberapa kategori yaitu CSR Community Based Development & Sustainability Business, Corporate PR, perusahaan terpopuler di media massa dan presenter terbaik.



Arif Mujahidin, Corporate Communications Danone Indonesia, menyatakan penghargaan yang diterima merupakan bentuk penghargaan atas komitmen untuk terus menjalankan inisiatif yang berkelanjutan dalam membangun reputasi perusahaan yang positif.

"Kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Danone Indonesia. Keenam penghargaan yang diterima Danone Indonesia merupakan bukti keseriusan peran Public Relations Danone Indonesia untuk mendukung keberlangsungan kinerja bisnis melalui program komunikasi maupun sosial serta upaya untuk menjaga citra baik perusahaan dalam era disrupsi informasi seperti saat ini,” ungkap Arif.



Founder & CEO Humas Indonesia Asmono Wikan mengatakan tentang pertumbuhan jumlah peserta kompetisi PRIA yang selalu meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa antusiasme praktisi PR lintas sektor untuk terus-menerus merawat kinerja komunikasi yang tidak pernah pudar.

Asmono Wikan juga melihat cukup banyak perubahan signifikan, terutama dari peserta kategori Program PR.

“Di tahun ini, PR tampak berperan dalam advokasi kepada pemimpin terkait aspek komunikasi. Menurutnya, kondisi ini merupakan kebanggaan atau prestasi yang patut disyukuri bersama. “Saat ini hampir tidak ada institusi yang tidak menganggap PR sebagai fungsi strategis,” ujarnya.

Berikut ini merupakan daftar keenam penghargaan yang diterima oleh Danone Indonesia, diantaranya:

1. Program CSR - Community Based Development: Ecodev Banceuy Village Program Danone Indonesia (Silver Winner)

2. Program CSR - Sustainability Business: Bersama Cegah Stunting (Gold Winner)

3. Program Corporate PR: Bicara Gizi (Gold Winner)

4. Program Corporate PR: Danone Day (Silver Winner)

5. Kategori Terpopuler di Media Massa: Danone Indonesia

6. Best Presenter PR Indonesia Awards 2023: Chika Nur Rachma Koeswandi

Pada kategori program CSR dalam sub kategori (Community Based Development) terdapat program Ecodev Banceuy Village yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di kampung adat Banceuy melalui program ekowisata, agrowisata, dan pengembangan UMKM. Selain itu pada sub kategori sustainability business adalah program Bersama Cegah Stunting yang berfokus pada program kolaborasi pentahelix dalam membantu mempercepat penurunan stunting di seluruh Indonesia melalui pemenuhan nutrisi, pola asuh yang baik dan sanitasi.

Selanjutnya program Bicara Gizi yaitu kegiatan untuk mengedukasi orang tua dalam hal kesehatan dan gizi yang baik serta dapat diakses melalui platform digital dan media.