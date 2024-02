Dapat Dukungan dari Kerabat, Teuku Ryan Sampaikan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga pasangan selebritas Ria Ricis dan Teuku Ryan kini tengah berada di ujung tanduk.

Sejumlah kerabat dan sahabat terlihat memberikan dukungan untuk kebaikan pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan.

Melalui akun pribadi, Teuku Ryan terlihat mengunggah ulang Instagram Stories dari sang sahabat, yang juga menajernya.

Sang manajer memberikan dukungan dan menyarankan Teuku Ryan untuk selalu berpikir positif dalam menghadapi masalah.

"Choose to be optimistic, it would be better," begitu unggahan yang diunggah ulang Ryan, dikutip Kamis (1/2).

"Terima kasih, kak," begitu balasan Ryan.

Tak hanya itu, Teuku Ryan juga membagikan ulang video potongan siaran berita tentang kabar pernikahannya dengan Ricis.

Video tersebut bertuliskan ucapan terima kasih kepada presenter yang telah mendoakan hubungan Ricis dan Ryan membaik.