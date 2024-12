Dapat Pesan Cinta Putri Nikita Mirzani, Vadel Badjideh Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - TikToker Vadel Badjideh memberikan balasan atas salam cinta yang disampaikan kekasihnya, Laura Meizani alias Lolly.

Dia menyampaikan balasan pesan untuk sang kekasih melalui video yang diunggah di akun Instagram pengacara Razman Nasution.

Vadel Badjideh mengatakan bahwa pesan tersebut menjadi motivasi besar baginya selama berkompetisi di Malaysia.

"Lolly bilang, 'I love you' ke gua, dan I love you too, Lolly. Sayang, dia masih sama gua," ujar Vadel, dikutip pada Selasa (10/12).

Vadel menegaskan bahwa hubungan asmaranya dengan Lolly masih terjalin erat meski tengah menghadapi berbagai cobaan.

Dia juga menyebut pesan sayang tersebut menjadi energi positif yang membuatnya lebih bersemangat selama mengikuti kompetisi.

"Itu buat semangat gua pada saat di Malaysia," tambahnya.

Tak hanya mendapat dukungan dari sang kekasih, Vadel bersama kakaknya, Bintang Badjideh, juga berhasil mencetak prestasi gemilang di ajang kompetisi dance di Malaysia.