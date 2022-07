Dapat Suntikan Dana, 99 Group Ekspansi ke Pasar Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Induk platform properti online di Indonesia Rumah123.com, 99 Group mendapatkan pendanaan 52 juta Dolar AS dalam putaran Seri C.

Suntikan dana sebesar 37 juta Dolar AS telah dirampungkan pada penutupan pertama.

Sementara itu, 15 juta Dolar AS lagi disalurkan secara bertahap hingga beberapa bulan ke depan, di mana pemberian sebagian besar dana tersebut telah disepakati.

Pendanaan ini menggandakan total modal yang dikumpulkan 99 Group menjadi lebih dari dua kali lipat, yaitu di atas 80 juta Dolar AS.

Lead investor pendanaan ini, GAW Capital Partners, merupakan perusahaan manajemen pendanaan ekuitas swasta yang berfokus di pasar real estate Asia Pasifik dan beberapa high barrier-to-entry pasar global.

Perusahaan ini memiliki total aset 35.2 miliar Dolar AS yang diinvestasikan ke beberapa spektrum sektor real estate termasuk pengembangan residensial, perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen servis, hotel, gudang logistik, dan proyek IDC.

Jejak investasi pertama mereka terekam dalam proses pembenahan Hotel Roosevelt di Hollywood, Los Angeles, lebih dari dua dekade lalu.

Sejak saat itu, kekuatan GAW tumbuh secara global dan kini semakin banyak proyek yang dimiliki mulai dari Menara DUO & Galleria di Singapura, Cityplaza One, Three & Four, People’s Place di Hong Kong, Intercontinental Hotel di Hong Kong, Skybridge di Shanghai, dan beberapa proyek lainnya.