Dapatkan Koleksi Terbaru Manzone, Ada Promo Khusus Ramadan

jpnn.com - JAKARTA - Manzone kembali mempersembahkan koleksi Festive yang terinspirasi dari keindahan kultur dan juga motif yang sering ditemukan di masjid.

"Kami mengerti kebutuhan dari Ramadan dan pentingnya memiliki tampilan modis, tetapi effortless di bulan suci ini, karenanya kami selalu meluncurkan koleksi Festive setiap tahunnya," kata Chief of Business Unit Retail Manzone Laura Kristina dalam keterangannya, Sabtu (16/3).

Koleksi tahun ini, ujarnya, mengambil tema kampanye more than clothes, it’s a celebration of togetherness.

Manzone yakin Ramadan adalah bulan di mana waktunya berkumpul bersama teman dan keluarga.

"Jadi, dak hanya sekadar memakai pakaian indah," ungkap Laura Kristina.

Dengan berbagai warna dan motif yang variatif, koleksi Festive dari Manzone akan memudahkan para pria untuk memadumadankan pakaian.

Selain itu, koleksi ini juga akan memberikan pengalaman berbusana yang stylish dan nyaman. Juga cocok untuk digunakan beraktivitas di bulan Ramadan, seperti kajian, berbuka puasa bersama teman dan keluarga atau ibadah keagamaan.

Koleksi Festive terdiri dari berbagai macam atasan dengan kerah Shanghai, kaftan, dan juga gamis dengan berbagai pilihan lengan panjang atau pun lengan pendek.