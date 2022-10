David Bayu Memulai Perjalanan Di Dalam Jiwa

jpnn.com, JAKARTA - Musikus David Bayu memulai perjalanan baru melalui album solo perdana berjudul Di Dalam Jiwa.

Berisi 8 lagu, album tersebut merupakan album pertama David Bayu sebagai solois setelah keluar dari Naif.

David Bayu mengaku sebelumnya tidak pernah berniat membuat album solo.

"Dahulu prioritasnya enggak ke situ. Kalau DVD Boy (proyek 2009) itu kayak album solo, tetapi jadinya cuma iseng karena bukan prioritas," kata David Bayu, Jumat (7/10).

Pemilik usaha Unionwell itu akhirnya tergerak membuat album solo lantaran kondisi internal Naif pada akhir 2020 kurang memungkinkan untuk tetap berjalan bersama.

Hasrat David Bayu berkarya juga makin menggebu-gebu karena kondisi pandemi saat itu.

Meski sebagian dari lagu-lagu yang ada di Di Dalam Jiwa sudah tercipta sebelum pandemi, namun saat itu masih sebatas dalam ingatan David Bayu.

Contohnya yakni lagu seperti Di Dalam Jiwa, It’s OK for Me Now, dan Surga di Hatimu.