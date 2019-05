Demi Lovato Gaet Manajer Justin Bieber

jpnn.com - Demi Lovato, 26, resmi memulai awal yang baru dalam karirnya. Setelah beberapa kali menghadapi masalah yang berkaitan dengan gangguan mental dan emosi serta obat-obatan terlarang, Lovato kini siap tampil lagi. Pelantun Sorry Not Sorry itu tergabung dalam manajemen SB Projects yang dikelola Scooter Braun.

Buat Lovato, kesempatan tersebut ditunggu sejak lama. "Mimpiku jadi nyata. Aku resmi punya manajer baru. Dan bukan manajer sembarangan, melainkan the one and only Scooter Braun," tulis dia di Instagram kemarin (12/5).

Braun resmi menggantikan Phil McIntyre, manajer yang menangani Lovato sejak awal karirnya sebagai musisi. Selama itu, musisi kelahiran 20 Agustus 1992 tersebut telah merilis enam album.

Lovato berharap bisa memulai awal baru bersama manajer anyarnya. "Terima kasih sudah percaya kepadaku dan menjadi bagian dari perjalanan baruku ini," ungkap Lovato.

Di dunia musik, Braun dikenal sebagai manajer bertangan dingin. Beberapa artis kondang berada di bawah asuhannya. Antara lain, Ariana Grande, Justin Bieber, serta sekitar 20 musisi lain.

Dia pun menyambut hangat bergabungnya mantan bintang Disney TV itu. "Lovato adalah seorang yang spesial dan talenta yang spesial. Aku, kami, merasa terhormat," tulis dia di Instagram. (Billboard/fam/c11/jan)