Detik-Detik Tersingkirnya Indonesia di Sudirman Cup 2019, Greysia Minta Maaf Banget

jpnn.com, NANNING - Indonesia terhenti di Sudirman Cup 2019 setelah kalah 1-3 dari Jepang dalam laga semifinal di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Sabtu (25/5) malam.

Ganda putri Greysia Polii / Apriyani Rahayu yang turun di partai keempat (saat Indonesia tertinggal 1-2), belum berhasil menahan laju pasangan juara dunia 2018 yang juga peringkat satu BWF Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara. Greysia / Apriyani kalah straight game, 15-21, 17-21.

Greysia / Apriyani memang belum pernah menang dari Matsumoto / Nagahara pada dua pertemuan mereka. Pada pertandingan kali ini pun Matsumoto / Nagahara lebih menguasai jalannya permainan.

???????? Japan overcomes Indonesia 3-1 to set up showdown with China in the Sudirman Cup final ????



RESULTS: https://t.co/po31z6NVZf#TOTALBWFSC2019 #Nanning2019 pic.twitter.com/rPImG3hC6W — BWF (@bwfmedia) May 25, 2019