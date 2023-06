Dewi Perssik Bermasalah dengan Ketua RT, Aldi Taher Beri Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Aldi Taher memberi dukungan morel kepada mantan istrinya, Dewi Perssik yang tengah bermasalah dengan Ketua RT perihal hewan kurban.

Dia berharap masalah yang dialami oleh Dewi Perssik bisa segera selesai.

"Barakallah Bunda Dewi Perssik, we love you," ungkap Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (30/6).

Pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu menilai masalah Dewi Perssik dan Ketua RT seharusnya bisa diselesaikan dengan damai.

Menurut Aldi Taher, bagaimana pun, seorang pria harus memuliakan perempuan.

"Love you Pak RT dan semua, saling sayang," imbuh Aldi Taher.

Baca Juga: Penjelasan Ketua RT Soal Isu Penolakan Sapi Kurban Milik Dewi Perssik

Diketahui, Dewi Perssik yang tengah bermasalah dengan Ketua RT setempat perihal hewan kurban.

Sebab, pelantun Mimpi Manis itu mengatakan hewan kurban darinya sempat ditolak oleh Pak RT.