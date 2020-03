Dewi Sandra: Tanda-tanda KebesaranNya Muncul

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Ka’bah yang kosong dari aktivitas karena antisipasi virus corona menjadi perhatian. Salah satunya Dewi Sandra.

Bagi Dewi, ini adalah momentum tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dewi menilai ujian yang paling berat adalah yang tidak terasa seperti ujian karena hati yang keras, mata yang tak mau melihat dan telinga yang sudah tak mau mendengar.

Baca Juga: Penjelasan Direktur RNI Tentang Keunggulan Masker Kain untuk Cegah Virus Corona

“Tanda-tanda kebesaranNya muncul dalam kehidupan kita setiap hari dalam bentuk beraneka ragam. Sometimes we just let it pass but this visual is something worth reflecting. Apa yang dirasakan ketika melihat gambar ini saya yakin 10000 persen, enggak akan ada yang sama,” tulis Dewi di akun Instagram miliknya, Jumat (6/3).

Beruntung, meski Ka’bah ditutup aktivitas thawaf masih bisa dilakukan di lantai 2 dan 3 kawasan Masjidil Haram.

“Alhamdulillah masih ada yang Thawaf di lantai 2 dan 3. Dan, Inshaaaaaaaa Allah ini sementara dan mudah-mudah enggak permanen,” harapnya.

Baca Juga: Sebaiknya Pemerintah Terus Dekati Arab Saudi agar WNI Bisa Umrah

Dia pun berharap Allah masih memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bisa bertaubat sebelum ajal menjemput.

“Untuk sebagian dari kita mungkin, ini biasa biasa saja, untuk sebagian mungkin ini termasuk ujian dari Allah untuk kami semua dan masih ada berbagai kemungkinan interpretasi persepsi lain di antaranya. Tetapi untuk diri ini, setiap kejadian adalah tanda bahwa manusia hanyalah mahluk yang lemah, lemah selemahnya dan bodoh sebodohnya. Dan semoga Allah dengan segala kebijaksanaanNya mengampuni semua dosa-dosa dan izinkan kami untuk bertobat, memperbaiki dan mendekatkan diri kepadaNya,” paparnya.