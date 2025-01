Diadaptasi Dari Novel Populer, Series Septihan Siap Diproduksi

jpnn.com, JAKARTA - Novel populer karya Poppi Pertiwi, Septihan, yang merupakan spin-off dari Galaksi, diadaptasi menjadi series. Novel yang telah memikat lebih dari 55 juta pembaca ini segera memulai proses produksi di bawah naungan Merpati Film. Serial ini akan disutradarai oleh Suroso MYS dan dibintangi oleh Adimas Rifaldy, Thalita Putri, Syahwa, dan Rafi Angkarana. Baca Juga: Bersama Lego, Serial Animasi Bluey Hadirkan Set Mainan Sentot Sahid, produser Merpati Film, mengaku antusias sekaligus tertantang dalam menggarap serial Septihan. “Nervous pasti ada, karena karya ini sudah banyak dibaca orang, tetapi saya yakin, seperti proyek-proyek sebelumnya, pemain muda ini punya potensi besar,” ujar Sentot dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (10/1). Dia juga mengungkapkan pengalamannya dalam mengorbitkan aktor muda, seperti Adipati Dolken di serial Kepompong. Baca Juga: Serial Layangan Putus hingga Kisah untuk Geri, Sajian Istimewa NET di Akhir Tahun “Pola seperti ini saya terapkan juga di Septihan. Meski pemain baru, kemampuan mereka luar biasa,” tambahnya. Penulis novel, Poppi Pertiwi menyampaikan kebahagiaannya atas adaptasi ini. Dia mengatakan melihat Septihan diangkat menjadi serial adalah mimpi yang jadi kenyataan.