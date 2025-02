Dibintangi Reza Rahadian & Sheila Dara, The Most Beautiful Girl in the World segera Tayang

jpnn.com - JAKARTA - Reza Rahadian bakal beradu akting dengan Sheila Dara dalam film The Most Beautiful Girl in the World.

Film komedi romantis itu berlatar dunia kerja dan digarap oleh sutradara Robert Ronny dari Paragon Pictures.

Film The Most Beautiful Girl in the World mengisahkan tentang seorang playboy bernama Reuben yang membuat acara perjodohan.

Hal itu dilakukan Reuben demi mendapatkan warisan dan memenuhi permintaan terakhir sang ayah yang menginginkan dia menikahi gadis tercantik di dunia.

Robert Ronny mengaku sejak awal tertarik mengajak Reza Rahadian memerankan karakter Reuben dalam film terbarunya itu.

Sebab, dia menilai Reza merupakan salah satu aktor Indonesia yang totalitas dalam berkarya.

"Jadi, kalau Reza saya awalnya memang pengin. Seperti saya sudah bilang, perannya si Reuben ini agak susah. Jadi, terpleset sedikit jadi nyebelin," ujar Robert Ronny saat wawancara terbatas dalam acara Next On Netflix di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Robert pun menyatakan dari sekian banyak kandidat, dia akhirnya memutuskan memilih Sheila Dara sebagai lawan main Reza Rahadian. Setelah melalui berbagai proses, Robert merasa Sheila merupakan aktris yang tepat untuk memerankan karakter Kiara.