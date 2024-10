Didominasi Generasi Baru, Ini Daftar Pemain Film Pengepungan di Bukit Duri

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Joko Anwar akhirnya mengumumkan film terbarunya yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri (The Siege at Thorn High).

Film ke-11 tersebut sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karier perfilmannya.

Setelah sukses dengan berbagai karya, Joko Anwar kini membuat gebrakan baru dengan bekerja sama studio Hollywood Amazon MGM Studios untuk menggarap film berjudul Pengepungan di Bukit Duri.

Kolaborasi dengan rumah produksi Come and See Pictures itu menandai pertama kalinya studio Hollywood Amazon MGM Studios bekerja sama dengan rumah produksi di Asia Tenggara untuk perilisan film bioskop.

Adapun Amazon MGM Studios dikenal dengan film-film prestisius seperti Challengers, Blink Twice, American Fiction, dan Air.

Film bergenre thriller-aksi, Pengepungan di Bukit Duri menjadi film non-horor pertama Joko Anwar sejak terakhir kali pada enam tahun lalu, Gundala (2019).

Tidak hanya itu, film tersebut sekaligus juga menjadi kolaborasi perdana Joko Anwar dengan aktor Morgan Oey.

Selain Morgan Oey, Pengepungan di Bukit Duri juga dibintangi para aktor generasi baru di antaranya, Omara Esteghlal, Hana Pitrashata Malasan, Endy Arfian, Fatih Unru, Satine Zaneta, Dewa Dayana, Florian Rutters, Faris Fadjar Munggaran, Sandy Pradana, Farandika, Raihan Khan, Sheila Kusnadi, Millo Taslim, Bima Azriel.