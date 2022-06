Diesel One Solidarity Gelar Donor Darah, Bentuk Komitmen pada Dunia Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Diesel One Solidarity yang didukung Yayasan Diesel Utama Solidaritas menggelar donor darah bertema “Donating Blood is an Act of Solidarity. Join The Effort and Save Lives” atau “Donor darah Merupakan Aksi Solidaritas. Berpartisipasi untuk Menyelamatkan Nyawa” di Diesel One Group Office, Jakarta Pusat, Senin (13/6) pukul 10.00 - 13.00 WIB.

Tema yang dikeluarkan World Health Organization (WHO) bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat dunia yang lebih luas akan perlunya donor darah secara sukarela, serta dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan solidaritas.

“Kami berkomitmen memberikan kontribusi kecil yang kami mampu pada dunia kesehatan,” kata CEO Diesel One Group Dicky Yonanes dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/6).

CEO sekaligus Founder Diesel One Solidarity itu berharap kegiatan donor darah ini bisa membantu banyak orang.

“Yang jelas, meski yang kami lakukan masih berupa hal kecil namun kami berharap bisa menginspirasi banyak orang agar mau berjalan bersama Diesel One Solidarity agar kegiatan ke depan lebih besar dan memberikan dampak lebih besar,” kata dia.

Managing Director Program Diesel One Solidarity sekaligus Corsec Diesel One Group Ayuningtyas Widari Ramdhaniar menambahkan acara ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan bagi setiap orang yang mendonorkan darahnya.

“Kami berharap, kegiatan ini bisa meningkatkan kebersamaan satu dengan yang lain untuk dapat memberikan hal yang melekat pada diri kita sendiri, yaitu darah,” katanya.

“Seperti yang Pak Dicky sampaikan, meski masih kecil yang kami lakukan namun yang paling penting adalan konsistensi yang kami lakukan dalam bidang sosial kemasyarakatan,” kata Tyas yang juga lulusan S2 Kesejahteraan Sosial dan Otonomi Daerah Universitas Indonesia (UI), itu.