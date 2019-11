Digelar 2 Hari, The 90s Festival Menghadirkan 38 Musisi

jpnn.com, JAKARTA - Pergelaran musik bertajuk 'The 90s Festival' kembali diselenggarakan. Menariknya, tahun ini event tersebut bakal digelar selama dua hari, yakni 23 dan 24 November 2019 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Ini tahun kelima, sekaligus merupakan kali pertama The 90s Festival diadakan selama dua hari," kata Arinda dari pihak Akselerasi Entertainment di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Pihak promotor mengaku menambah jadwal The 90s Festival lantaran antusias penonton. Menurut Arinda, dari tahun ke tahun penonton selalu meningkat.

"Kami melihat animo penonton dari tahun ke tahun, makanya memutuskan dua hari," ucap Arinda.

Selain jadi dua hari, The 90s Festival juga menyiapkan lebih banyak bintang tamu kenamaan dari musisi era 90an. Total 38 musisi disiapkan untuk menghibur di empat panggung yang disiapkan. Empat musisi luar negeri dipastikan hadir, ditambah dengan puluhan musisi nasional.

Dari mancanegara, terdapat nama Aqua, Hanson, Vertical Horizon, dan Michael Learns to Rock (MLTR). Sementara dari dalam negeri ada, Sheila On 7, Gigi, Potret, Jamrud, Vina Panduwinata, Tipe-X, Element Reunion, ME, Bunglon, Godbless, NAIF, Potret, Fariz RM, Tofu, Dr PM, Wong Band, U Camp Reuni, 7 Kurcaci, Iwa K, Wayang, Sweet Martabak, dan banyak lagi.

"Nanti akan banyak kejutan juga, termasuk reuni untuk pertama kali beberapa musisi," imbuh Arinda.

Tiket The 90s Festival sudah dijual secara online dan mendapat respons luar biasa. Harga masuk dibanderol mulai dari Rp 650 ribu sampai Rp 1,8 juta untuk dua hari penyelenggaraan. Disediakan pula harga spesial paket untuk penonton yang datang berkelompok. (mg3/jpnn)