Dihadiri 25 Pakar & Praktisi Terkemuka, IKF 2024 Diikuti Lebih dari 1.600 Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2024, yang digelar oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sukses diikuti lebih dari 1.600 peserta selama 12-13 November 2024.

Lebih dari 25 pakar dan praktisi terkemuka hadir menyajikan beragam topik dan workshop menarik.

Sejumlah sesi tersebut dirancang untuk membuka jalan bagi peserta dalam menumbuhkan bisnis secara eksponensial.

Forum yang telah digelar BCA sejak 2012 ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam mendukung kesiapan sektor bisnis menuju Indonesia Emas 2045.

Mengangkat tema Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth, IKF 2024 secara resmi dibuka oleh Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dan ditutup oleh Wakil Presiden Direktur BCA Hendra Lembong.

Perhelatan ini juga turut menghadirkan jajaran direksi BCA sebagai narasumber, di antaranya Wakil Presiden Direktur BCA Armand W. Hartono dalam sesi Plant Your Money in The Right Soil dan Direktur BCA Lianawaty Suwono dalam sesi Becoming a Dream Company to Work For.

Selain itu, hadir pula sejumlah pakar dan praktisi lainnya yang membawakan beragam topik menarik.

Seperti Menteri Luar Negeri periode 2009-2014, Marty M. Natalegawa, Presiden Direktur Alfamart Anggara Hans Prawira, Direktur PT Kalbe Farma Tbk Kartika Setiabudy, CEO & Co-Founder Fore Coffee Vico Lomar, COO & Co-Founder Blibli Lisa Widodo.