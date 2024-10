Diikuti Ratusan Pemain, KBP Open Golf Tournament 2024 Kumpulkan Dana Charity Rp 214 Juta

jpnn.com, BANDUNG - Kemeriahan KBP Open Golf Tournament 2024 yang berlangsung pada 6 Oktober di lapangan Parahyangan Golf mengundang perhatian para pecinta golf.

Menginjak tahun ketiga penyelenggaraannya, turnamen ini diikuti oleh 164 pemain yang bersemangat, siap berkompetisi sekaligus berkontribusi untuk amal.

KBP Open Golf Tournament adalah acara tahunan yang digelar untuk mempertemukan para golfer dari berbagai kalangan, sekaligus sebagai sarana penggalangan dana untuk berbagai yayasan yang memerlukan bantuan.

Turnamen ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial dalam masyarakat.

Ada enam hadiah hole in one yang menggiurkan termasuk BMW 320i, BMW X1, Lexus LBX, Byd Seal, uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dan jackpot 60 juta rupiah di The Reserve Hole, para peserta sangat antusias untuk meraih kemenangan.

Selain itu, seluruh peserta juga mendapatkan goodie bag istimewa berisi kaos golf J. Lindeberg dan topi Performance Gear.

Acara ini semakin hidup berkat penampilan MC sekaligus penyanyi ternama dikalangan golfer, Andrea Lee, yang memeriahkan suasana.

Serta ada Andi F. Noya, pembina Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, turut hadir untuk mendukung kegiatan amal ini.