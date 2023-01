Dijenguk Fitri Tropica, Indra Bekti Histeris

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Indra Bekti histeris saat dijenguk oleh sahabatnya, Fitri Tropica alias Fitrop.

Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah istri Indra Bekti, Aldila Jelita di Instagram Story.

Dalam video itu, Indra Bekti yang terbaring di kasur tampak berteriak mendengar kedatangan Fitri Tropica.

"Fitrop, Fitrop," kata Indra Bekti, Rabu (25/1).

Kedua sahabat tersebut langsung bercengkerama pada pertemuan tersebut.

"The best, the best," ujar Indra Bekti.

"Dari tadi salah jawab melulu," ucap Fitri Tropica.

Indra Bekti tengah menjalani masa pemulihan di rumah.