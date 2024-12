Dikaruniai Anak Ketiga, Judika Puji Perjuangan Duma

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Judika dan istrinya, Duma Riris tengah berbahagia karena dikaruniai anak ketiga.

Kabar bahagia tersebut diumumkan melalui akun miliknya di Instagram pada Senin (2/12).

Judika membagikan potret sedang menggendong bayi, sementara Duma terlihat terbaring di kasur rumah sakit.

Dikaruniai anak ketiga, dia mengucapkan pujian untuk sang istri yang telah berjuang saat persalinan.

"Wanita hebatku, cinta sejatiku. Aku di sini di sampingmu menemani berjuang untuk kelahiran anak kita," ungkap Judika.

Jebolan Indonesian Idol itu mengaku sangat merasa beruntung memiliki Duma.

Judika mendoakan sang istri bisa segera sehat agar lekas pulang ke rumah.

"I'm lucky to have you in my life. Cepat pulih sayangku," imbuh pelantun Bukan Dia Tapi Aku itu.