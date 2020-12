Dikritik Karena Umumkan Lesty Kejora Peringkat 5 Wanita Tercantik Sedunia, Top Beauty World Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Akun Instagram @topbeautyworld.official mengeluarkan pernyataan resmi terkait terpilihnya Lesty Kejora sebagai The 100 Most Beautiful Women Of 2020 atau Wanita Tercantik Sedunia 2020 diurutan kelima.

Mereka menegaskan bahwa penilaian yang sudah diberikan tidak bisa diganggu gugat.

Terkait banyak netizen yang merasa tidak puas atas hasil tersebut, pihak Top Beauty World mempersilakan warganet untuk tidak melihat atau follow akun lain, yang sesuai keinginan mereka.

“Nama situs kami adalah Top Beauty World. Kami memiliki metode yang jelas untuk siapa pun yang telah mengikuti kami sejak 2015!,” tulisnya.

Dijelaskan, jika daftar The 100 Most Beautiful Women Of 2020 semacam hiburan buat netizen tapi ini semacam pelatihan dalam pekerjaan mereka.

“Kami mungkin tidak dapat mengeluarkan daftar setiap tahun. Kami tidak meminta untuk mengikuti akun kami atau hal-hal ya seperti itu. Kami berulang kali menyebutkan nama-nama ahli bedah, tempat kerja dan studi kami. Jika Anda tidak menyukainya, lewatkan saja dan ikuti apa yang Anda suka untuk menghindari kesalahpahaman,” demikian pertanyaan akun topbeautyworld.official yang dituliskan dalam bahasa Inggris.

Baca Juga: Nikita Mirzani Sampai 4 Kali Operasi Bagian Itunya yang Kerap Kendor

Seperti diketahui, Lesty Kejora berada di urutan lima dengan mengumpulkan poin 9148. Sementara itu, peringkat pertama diraih aktris Turki yang juga lagi hits, Hande Ercel dengan 9168 poin.

Selanjutnya, aktris Deepika Padukone (India) dengan 9.163, Barbara Palvin (Hungaria) dengan 9160 serta peringkat empat Yoona Lim (Korsel) dengan 9.149.