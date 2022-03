Dilarang Ikut Konvoi Pembalap MotoGP, Jokowi Jadi Lemes

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan diri ikut iring-iringan pembalap MotoGP dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (16/3) siang.

Jokowi mengaku kecewa karena dilarang berkonvoi dengan Marc Marquez.

"Saya tidak naik motor, arena tidak diperbolehkan, dari sisi keamanan. Jadi tadi saya lemes gitu," kata Jokowi usai melepas para pembalap MotoGP di Istana Negara.

Seperti diketahui, Jokowi menerima kunjungan sejumlah pembalap MotoGP di Istana Merdeka, Jakarta.

Kunjungan tersebut digelar sebagai penghormatan para pembalap dunia kepada Presiden Jokowi karena MotoGP 2022 diselenggarakan di Indonesia.

Para pembalap tiba sekitar pukul 09.30 WIB dan diterima langsung oleh Presiden Jokowi di halaman Istana Merdeka.

Setelah berbincang santai selama sepuluh menit, para pembalap satu per satu masuk ke ruang kredensial untuk melakukan sesi foto bersama Kepala Negara.

Usai sesi foto bersama, para pembalap MotoGP kemudian menuju motor masing-masing untuk melakukan kegiatan parade yang mengangkat tema Pertamina Grand Prix of Indonesia: Energy to Speed Up Parade.