Dimaki Haters dengan Sebutan Binatang, Istri Arya Saloka Membalas Begini

jpnn.com, JAKARTA - Istri aktor Arya Saloka, Putri Anne menanggapi santai perlakuan tak menyenangkan dari warganet.

Dia menuliskan kalimat menohok untuk warganet yang memakinya dengan sebutan binatang.

"By the way jangan gala-galak dong guys. Masa iya aku nanya rotan dikatain anjing babi," tulis Putri Anne melalui akunnya di Instagram.

Dia juga mengingatkan warganet yang tidak suka kepadanya untuk tidak marah-marah.

"Baik-baik, (nanti) kena jantung ah marah-marah mulu," lanjut Putri Anne seraya membumbuhi tulisannya dengan emoji tertawa.

Sebelumnya, Putri Anne meminta pendapat kepada warganet soal rotan yang cocok untuk teras rumah.

"Looking for ratan nih gaes buat teras-teras. Ada yang bisa recommend or kerja sama mungkin," tulis Putri Anne.

Namun, unggahan itu malah menuai makian dari haters. Bahkan ada yang melontarkan kata-kata binatang. (herstory/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!