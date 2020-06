Dinikahi Daniel Adnan, Tara Basro: Semesta Menyatukan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tara Basro memastikan telah menikah dengan aktor Daniel Adnan.

Lewat akun Instagram Story miliknya, perempuan 30 tahun itu mengunggah potret jari dengan cincin pernikahan.

Pada foto terlihat jari Tara Basro dan Daniel Adnan dicelupkan ke dalam air.

"No longer testing the water, we are IN THE WATER! #married," ungkap Tara Basro, Kamis (18/6).

Kabar pernikahan pemain film Perempuan Tanah Jahanam itu dan Daniel Adnan beredar sejak Kamis petang.

Bermula dari unggahan Tara Basro yang memamerkan cincin yang terpasang di jari manisnya. "Semesta menyatukan," ujar Tara Basro.

Keterangan yang sama juga diunggah Daniel Adnan lewat akun Instagram miliknya.

Posting-an Tara Basro dan Daniel Adnan spontan menuai komentar dari para rekan. Sejumlah selebritas lantas mengucapkan selamat atas pernikahan mereka. (mg3/jpnn)



