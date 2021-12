Dirut BRI Sunarso Jadi CEO Terbaik versi CNBC Indonesia Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil membuat perseroan mencatatkan kinerja positif di tengah kondisi pasar sangat menantang. Adaptasi dan transformasi bisnis yang dijalankan membawa BRI meraih dua penghargaan sekaligus dalam CNBC Indonesia Awards 2021 (14/12). BRI menyabet penghargaan dalam kategori The Most Adaptive Titan Bank atas kinerja yang solid. Dirut BRI Sunarso juga dinobatkan sebagai The Best CEO. Baca Juga: CAR BRI Solid di 24,54 Persen, Kekuatan Tumbuh Berkelanjutan Makin Kokoh BRI dinilai berhasil melakukan transformasi bisnis yang berkelanjutan. Sunarso menyebutkan penghargaan tersebut menjadi salah satu bukti, bahwa BRI telah dinilai berhasil melalui kondisi yang sangat menantang akibat pandemi dan disrupsi di era digital yang makin cepat. “Tugas seorang CEO adalah create value tetapi selalu dibuntuti dengan berbagai risiko, terutama adalah strategic risk," ucap Sunarso yang menerima langsung penghargaan tersebut. Baca Juga: 'BRI Peduli Bantu Pengelolaan Sampah Terpadu' Wujud Nyata Kepedulian Pada Lingkungan Bagi Sunarso, srategi dan cara terbaik merespons strategic risk adalah dengan selalu bertransformasi. Sunarso membeberkan transformasi tersebut menjadi kebutuhan yang rutin.