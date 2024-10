Dirut Krakatau Steel Purwono Widodo Meninggal Dunia, Ini Kenangan Direktur Utama PT KSP

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Purwono Widodo meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada Rabu (2/10) malam pukul 20.37 WIB.

Berita atas meninggalnya orang nomor satu di Krakatau Steel tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Utama PT.Krakatau Sarana Properti (KSP) Iip Arief Budiman dalam keterangan resmi tertulis yang disampaikan, Kamis (3/10).

"Innalillahi Wainnailaihi Rojiun. Seluruh keluarga besar PT. Krakatau Sarana Properti dan juga Krakatau Steel Group saat ini turut merasakan duka cita yang mendalam, atas wafatnya Bapak Purwono Widodo, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero), pada Rabu malam kemarin (2/10/2024) di Rumah Sakit Medistra Jakarta, pukul 20.37 WIB," kata Iip Arief Budiman.

"Almarhum di lingkungan kami dikenal sebagai pemimpin sekaligus sosok senior yang kita hormati dan teladani bersama," imbuhnya.

Lebih lanjut Iip Arief Budiman memberikan kesan yang mendalam terhadap sosok almarhum semasa menjabat Direktur Utama PT. Krakatau Steel yang selalu memberikan perhatian baik secara khusus kepada PT KSP maupun perusahaan lainnya yang berada di lingkungan KS Group.

"Beliau selalu memberikan masukan serta pandangan yang positif. Selain mendorong dan memotivasi kepada kami agar PT KSP berjalan dalam trek bisnis yang lebih baik untuk kemajuan Krakatau Steel Group," kenangnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, almarhum Purwono Widodo juga selalu hadir dalam setiap kesempatan acara di lingkungan PT KSP dan Krakatau Steel Group lainnya.

"Salah satu yang membuat saya pribadi terkesan adalah sosoknya selalu memberikan kesempatan kepada setiap unit bisnis di lingkungan Krakatau Steel Group untuk tidak takut berinovasi dengan ide dan pemikiran bisnis yang out of the box selama itu untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan," terangnya.