Diskon Akhir Pekan di Superindo, Banyak Promo Menarik!

jpnn.com, JAKARTA - Diskon akhir pekan di Superindo menyuguhkan banyak promo menarik.

Diskon akhir pekan digelar untuk produk kebutuhan rumah tangga, harga buah, hingga makanan ringan.

Dipantau dari aplikasi Superindo, promo spesial deals memberikan diskon makanan ringan HappyTos dengan harga Rp 17.990 per pack untuk member, maksimal pembelian delapan pack.

Kemudian, Lemonilo dibanderol Rp 9.900 per dua pack dan jika non member Rp 10.900 per dua pack.

My Promo menyuguhkan diskon pencuci piring merek Superindo 1.600 mili dengan harga Rp 18.900 dan SOS Pembersih lantai 750 mili dengan harga Rp 7.900 per pack.

Kemudian, ada promo spesial for you, menyajikan diskon harga chiken nugget dan sosis. Masing-masing dibanderol Rp 31.900 dan Rp 21.450 per pack.

Spesial promo, memberikan diskon susu SGM dengan harga Rp 75.900 dan Pepsodent pasta gigi menjadi Rp 13.900 per pack.