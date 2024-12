Ditahan PSS Sleman, PSM Makassar Gagal Masuk 4 Besar

jpnn.com - BALIKPAPAN - Kemenangan PSM Makassar yang sudah di depan mata, buyar lantaran gol PSS Sleman pada menit 90+4.

PSM yang bertindak sebagai tuan rumah pada pertemuan kedua tim di pekan ke-14 BRI Liga 1, di Stadion Batakan, Balikpapan, Jumat (13/12) sore WIB itu, unggul pada menit ke-16.

Sundulan Aloisio Soares Neto merobek gawang PSS Sleman.

Setelah itu, duel berlangsung sengit. PSS Sleman yang di tiga laga sebelumnya menderita kekalahan (vs Persib, vs Dewa United, dan vs PSBS Biak), bermain agresif lebih terbuka.

Sejumlah peluang didapatkan PSS termasuk yang dimentahkan oleh tiang gawang PSM.

Gol yang ditunggu PSS baru lahir pada masa tambahan waktu babak kedua, yakni menit 90+4.