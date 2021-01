Diwarnai Teriakan-Teriakan Keras, Lee So Hee/Shin Seung Chan Ukir Rekor Buat Korea

jpnn.com, BANGKOK - Ganda putri Lee So Hee/Shin Seung Chan mengukir rekor manis buat Korea di ajang BWF World Tour Finals 2020.

Lee/Shin menjadi ganda putri pertama asal Negeri Ginseng yang menjadi juara di ajang 'tutup tahun' kalender BWF itu usai mengalahkan rekan senegaranya Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Pada pertandingan di Impact Arena, Bangkok, Minggu (31/1) siang, Lee/Shin mengalahkan Kim/Kong dengan rubber game 15-21, 26-24, 21-19.

Statistik BWF merangkum, Lee/Shin menang setelah 92 menit.

