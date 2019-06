Doa Mantan untuk Vanessa Angel Jelang Bebas dari Bui

jpnn.com - Aktor Dwi Andhika menyampaikan pesan untuk Vanessa Angel yang segera keluar dari hotel prodeo. Dia mengharapkan sahabat sekaligus mantan kekasihnya itu membiarkan masalah yang terjadi selama ini sebagai pengalaman hidup.

Andhika mengungkapkan harapannya untuk Vanessa melalui sebuah unggahan dalam akunnya di Instagram. Dia sengaja mengunggah foto bersama Vanessa Angel serta presenter Feni Rose.

"Apa pun yang terjadi, biarkan itu menjadi lukisan indah dalam journey hidup. All is well," ungkap Andhika.

Presenter Planet Remaja itu juga mendoakan yang terbaik untuk kehidupan Vanessa Angel selanjutnya. Menurutnya, masih banyak orang yang menyayangi Vanessa Angel.

"Doa terbaik buat kamu, we love you Vanessa Angel," imbuh Dwi Andhika.