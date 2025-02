Dokter Ayu Tampil Elegan dan Berbudaya dengan Batik Sasirangan

jpnn.com, JAKARTA - Kecintaan dr. Ayu Widyaningrum terhadap budaya Kalimantan Selatan, terlihat dalam acara 'Batik for The World' yang berlangsung di Restoran Tugu, Kota Tua, Jakarta, pada Selasa (25/2).

Dalam acara tersebut, dia tampil memukau mengenakan setelan blazer dan celana yang dihiasi Batik Sasirangan khas Kalimantan Selatan.

Bukan sekadar busana biasa, blazer yang dikenakannya memiliki kerah setali dengan potongan lebar serta sentuhan payet di bagian depan, menambah kesan elegan.

Sasirangan sendiri merupakan kain adat suku Banjar yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad XII, saat Lambung Mangkurat menjadi Patih Negara Dipa.

Penampilan istimewa dr. Ayu menarik perhatian banyak tamu undangan, termasuk para duta besar dan tokoh penting yang hadir di acara tersebut.

Dengan penuh semangat, dia memperkenalkan keunikan Batik Sasirangan kepada para tamu, menjelaskan filosofi dan keindahan motif-motif khas Kalimantan Selatan.

“Saya langsung terpikir untuk mengenakan Batik Sasirangan begitu menerima undangan ini. Saya ingin memperkenalkan keindahan budaya Kalsel melalui busana yang saya pakai,” ujar dr. Ayu.

Salah satu tamu yang tertarik dengan busana tersebut adalah Maki Katsuno Hayashikawa, Director of The UNESCO Regional for Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Philippines, and Timor Leste.